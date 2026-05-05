سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 مايو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7880 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7930 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6938 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5947 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55504 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.