الدوري المصري

بيراميدز

3 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

إسلام عيسي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا (صورة)

كتب : هند عواد

05:02 م 01/05/2026

إسلام عيسي

أجرى إسلام عيسي، لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، أمس الخميس، عقب تعرضه للإصابة مع المنتخب.

منتخب مصر يطمئن على إسلام عيسى

حرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب، على الاطمئنان على اللاعب .

وتابع إبراهيم حسن إجراءات العملية الجراحية لإسلام عيسى، بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وتحمل اتحاد الكرة تكاليف العملية للاعب.

وتابع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا والمرافق لإسلام عيسي في ألمانيا حالة اللاعب و إجراءات العملية الجراحية تحت إشراف الطبيب الألماني كريستيان برال .

جدير بالذكر أن إسلام عيسى للإصابة بالرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة إسبانيا الودية.

