الجبهة اليُمني صداع في رأس توروب قبل مواجهة انبي

يواجه محمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي، شبح الغياب عن فريقه في مباراة انبي التي تقام غد الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتعرّض تريزيجيه لإصابة علي مستوي الركبة لحقت به في مباراة القمة أمام الزمالك، وأعلن الجهاز الطبي برئاسة أحمد جاب الله أنه قام بخياطة القطع الذي ظهر أعلي الركبة.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن طبيب الفريق يتحفظ علي مشاركة تريزيجيه في مباراة الغد خوفًا من حدوث إصابة في موضع الركبة مما سيترتب عليه مضاعفات قد تؤدي إلي غياب اللاعب فترة عن الملاعب.

وأوضح المصدر، أن تريزيجيه يريد التواجد في قائمة الأهلي ضد انبي وسيتم حسم موقفه عقب مران اليوم وفقا لرؤية طبيب الفريق.