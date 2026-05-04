الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

تريزيجيه مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام انبي.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

02:29 م 04/05/2026
    احتفال تريزيجيه وبن شرقي
    تريزيجيه
    إصابة محمود حسن تريزيجيه
    تريزيجيه (1)
    تريزيجيه والشناوي مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
    تريزيجيه (7)

يواجه محمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي، شبح الغياب عن فريقه في مباراة انبي التي تقام غد الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتعرّض تريزيجيه لإصابة علي مستوي الركبة لحقت به في مباراة القمة أمام الزمالك، وأعلن الجهاز الطبي برئاسة أحمد جاب الله أنه قام بخياطة القطع الذي ظهر أعلي الركبة.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن طبيب الفريق يتحفظ علي مشاركة تريزيجيه في مباراة الغد خوفًا من حدوث إصابة في موضع الركبة مما سيترتب عليه مضاعفات قد تؤدي إلي غياب اللاعب فترة عن الملاعب.

وأوضح المصدر، أن تريزيجيه يريد التواجد في قائمة الأهلي ضد انبي وسيتم حسم موقفه عقب مران اليوم وفقا لرؤية طبيب الفريق.

الاهلي انبي تريزيجيه

هالة الزيات تكشف لـ"مصراوي" كواليس أغنية هاني شاكر الأخيرة "مبقتش أنام"
