أثار محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي، حالة من الجدل بتصريحات مثيرة حول كواليس فوز الفريق الأحمر على الزمالك في قمة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق انتصارًا كبيرًا بثلاثية دون رد على الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

تصريحات محسن صالح

وقال صالح، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون"، إن المدير الفني الدنماركي ييس توروب استعان بمساعدة من داخل الجهاز المعاون خلال المباراة، مؤكدًا: "أعتقد أن توروب تلقى دعمًا من صديق، وقد يكون غيّر من أفكاره الفنية بناءً على هذه المساعدة".

وأضاف أن الأداء والتشكيل في مباراة القمة يعكسان وجود تدخل أو مشورة من أحد أفراد الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن التغييرات التي ظهرت على الفريق كانت لافتة مقارنة بالفترات السابقة.

وعن إمكانية اتخاذ قرار بإبعاد المدرب، أوضح صالح أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمات قانونية، قائلًا: "لا يمكن منعه، لأنه قد يتقدم بشكوى ضد النادي، وسندخل في صراعات، لذلك يجب إدارة الأمور بذكاء".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توروب قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى الاعتماد بشكل أكبر على آراء الجهاز المعاون، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق أمام الزمالك.