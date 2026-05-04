الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

زمالك 2005 يواجه منتخب مصر مواليد 2009 وديًا غدًا الثلاثاء

كتب : محمد خيري

03:09 م 04/05/2026

شباب الزمالك

أعلن حازم إمام، مسؤول قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض فريق الشباب مواليد 2005 مباراة ودية أمام منتخب مصر مواليد 2009، في إطار الاستعدادات الفنية للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إمام أن النادي تلقى دعوة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم، للمشاركة في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ضمن برنامج إعداد منتخب مواليد 2009

وتأتي المواجهة ضمن برنامج إعداد منتخب مواليد 2009، بقيادة الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

وأكد إمام أن هذه الخطوة تعكس التعاون المستمر بين نادي الزمالك والمنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية، مشددًا على حرص النادي على دعم المنتخبات وتوفير الاحتكاك المناسب للاعبين الشباب من أجل تطوير مستواهم الفني والبدني.

الزمالك منتخب مصر الدوري المصري

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
الحكم في قضية اتهام رئيس نادى الجزيرة بالتزوير 3 يونيو.. وحجزه على ذمة
