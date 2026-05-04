أعلن الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية بالمملكة العربية السعودية، أن ملف مدارس المسار المصري بالمملكة العربية السعودية حقق إنجاز نوعي تمثل في الاعتماد الرسمي للمنهج المصري لأول مرة كمسار تعليمي بواسطة المركز الوطني للمناهج يشمل اعتماد السلاسل التعليمية كاملة لكل مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وذلك وفقًا للأنظمة والمعايير التعليمية المعتمدة بالمملكة.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد فهيم، أن هذا الإنجاز تحقق من خلال جهود مؤسسية منسقة قادها المكتب الثقافي والتعليمي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية لدي المملكة العربية السعودية، عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع وزارة التعليم السعودية ومركز تطوير المناهج السعودي، وبالتوازي مع تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

وتابع: بالإضافة إلى تعاون وتكامل بين مدارس المسار المصري والمكتب الثقافي التعليمي المصري بالسعودية، وأسفرت هذه الجهود عن تسوية أوضاع مدارس المسار المصري بالمملكة، وإنهاء مخاطر إغلاقها أو سحب تراخيصها، وتحقيق الاستقرار القانوني والتنظيمي لها، وضمان استمرارية العملية التعليمية لأبناء الجالية المصرية دون انقطاع.

إقرأ أيضا:

قرارات جديدة لمجلس الخدمة العامة بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور





مشروعات ملموسة.. ماذا دار بلقاء رئيسا جامعتا القاهرة وليدن الهولندية؟





معهد الأورام يُحذر المرضى: الأعشاب ليست علاجًا للسرطان



