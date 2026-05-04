انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية الأسبق، أداء عدد من لاعبي الزمالك في مباراة القمة ضد الأهلي، مؤكدًا أنه لم يكن على المستوى المطلوب وهناك تراجع واضح في مستواهم الفني.

وقال عبد الجليل في تصريحات لقناة "CBC": مستوى كل من أحمد فتوح وبيزيرا وشيكو بانزا وحسام عبد المجيد كان متراجعًا خلال مباراة الأهلي، كما أن عبد الله السعيد لم يظهر بمستواه المعتاد.

وتابع: "في الأهلي طاهر محمد طاهر كان من أبرز لاعبي المباراة فهو يملك ثقافة كروية ولديه قدرة على استيعاب تعليمات المدربين بسرعة وروح الأهلي كانت السبب الرئيسي في الفوز على الزمالك".

وانتقد عبد الجليل مستوى بعض لاعبي الأهلي قائلًا: "أشرف بن شرقي يجيد الظهور في المباريات الكبيرة فقط، لكن الأهلي يحتاج إلى لاعبين يقدمون مستوى ثابتًا طوال الموسم لذلك أرى ضرورة رحيله ، كما أنه من الضروري رحيل إمام عاشور بنهاية الموسم الحالي.