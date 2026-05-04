مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

عبد الجليل: بن شرقي وإمام عاشور لازم يمشوا من الأهلي

كتب : رمضان حسن

01:05 م 04/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تيفو جماهير الأهلي (2)
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك (24) (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك (9) (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك (12) (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك (28) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية الأسبق، أداء عدد من لاعبي الزمالك في مباراة القمة ضد الأهلي، مؤكدًا أنه لم يكن على المستوى المطلوب وهناك تراجع واضح في مستواهم الفني.

وقال عبد الجليل في تصريحات لقناة "CBC": مستوى كل من أحمد فتوح وبيزيرا وشيكو بانزا وحسام عبد المجيد كان متراجعًا خلال مباراة الأهلي، كما أن عبد الله السعيد لم يظهر بمستواه المعتاد.

وتابع: "في الأهلي طاهر محمد طاهر كان من أبرز لاعبي المباراة فهو يملك ثقافة كروية ولديه قدرة على استيعاب تعليمات المدربين بسرعة وروح الأهلي كانت السبب الرئيسي في الفوز على الزمالك".

وانتقد عبد الجليل مستوى بعض لاعبي الأهلي قائلًا: "أشرف بن شرقي يجيد الظهور في المباريات الكبيرة فقط، لكن الأهلي يحتاج إلى لاعبين يقدمون مستوى ثابتًا طوال الموسم لذلك أرى ضرورة رحيله ، كما أنه من الضروري رحيل إمام عاشور بنهاية الموسم الحالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي القمة امام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر
زووم

"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر
الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
أخبار العقارات

حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
رياضة محلية

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
لماذا عكس الدولار اتجاهه الصاعد وتراجع لليوم الثاني مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

لماذا عكس الدولار اتجاهه الصاعد وتراجع لليوم الثاني مقابل الجنيه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة