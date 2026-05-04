مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

محمد شريف يتخذ قرار مفاجئ والأهلي يرحب

كتب : رمضان حسن

11:12 ص 04/05/2026

محمد شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، بحالة نفسية سيئة في الوقت الحالي بسبب تراجع مستواه بشكل كبير منذ انضمامه للفريق علي الرغم من حصوله علي فرص المشاركة أساسيًا مثلما هو الحال في مباراة بيراميدز التي شارك فيها لمدة 70 دقيقة ولم يشكّل أية خطورة علي مرمي أو دفاعات النادي السماوي.

وكشف مصدر مقرّب من محمد شريف لـ"مصراوي" أن اللاعب يميل في الوقت الحالي إلي الرحيل نهائيًا عن الأهلي وعدم الاستمرار في الموسم المقبل، علي أمل استعادة مستواه بالمشاركة المستمرة في المباريات مع فريق آخر.

وأوضح المصدر: شريف يرتبط بعقد مع الأهلي لمدة 5 مواسم بما فيهم الموسم الحالي لكنه يري أن وجوده في النادي أصبح عبئًا علي الجماهير الغاضبة منه ويشعر أن التوفيق لا يحالفه وبالتالي يريد الرحيل إما بفسخ عقده أو الانتقال لناد آخر بنظام البيع.

وتابع: الأهلي لم يُخطر محمد شريف بأي قرار يتعلق بمستقبله لكن الأكيد النادي لن يرفض رحيله إذا جاء بعرض جيد أو حتى إذا قرر فسخ عقده وديًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي محمد شريف اخبار الاهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل "نظام الطيبات".. الدكتور مجدي نزيه يفجر مفاجأة عن الأنظمة الغذائية
مصراوى TV

بعد جدل "نظام الطيبات".. الدكتور مجدي نزيه يفجر مفاجأة عن الأنظمة الغذائية
تحرك من "قومي الطفولة" بشأن واقعة مدرسة "هابي لاند".. دعم نفسي وقانوني
أخبار مصر

تحرك من "قومي الطفولة" بشأن واقعة مدرسة "هابي لاند".. دعم نفسي وقانوني
بشير التابعي: لازم الزمالك يرد على فرج عامر.. والأهلي لسه عنده فرصة
رياضة محلية

بشير التابعي: لازم الزمالك يرد على فرج عامر.. والأهلي لسه عنده فرصة
لماذا لا يجب تناول هذه الأجزاء من الدجاج؟
نصائح طبية

لماذا لا يجب تناول هذه الأجزاء من الدجاج؟
شاكيرا تتصدر التريند بعد حفل البرازيل.."تأخرت أكثر من ساعة عن موعدها"-صور
زووم

شاكيرا تتصدر التريند بعد حفل البرازيل.."تأخرت أكثر من ساعة عن موعدها"-صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
الصحة تُغلق جناح الإقامة وتوقف عمليات الولادة بدار الفؤاد في أكتوبر
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة