يمر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، بحالة نفسية سيئة في الوقت الحالي بسبب تراجع مستواه بشكل كبير منذ انضمامه للفريق علي الرغم من حصوله علي فرص المشاركة أساسيًا مثلما هو الحال في مباراة بيراميدز التي شارك فيها لمدة 70 دقيقة ولم يشكّل أية خطورة علي مرمي أو دفاعات النادي السماوي.

وكشف مصدر مقرّب من محمد شريف لـ"مصراوي" أن اللاعب يميل في الوقت الحالي إلي الرحيل نهائيًا عن الأهلي وعدم الاستمرار في الموسم المقبل، علي أمل استعادة مستواه بالمشاركة المستمرة في المباريات مع فريق آخر.

وأوضح المصدر: شريف يرتبط بعقد مع الأهلي لمدة 5 مواسم بما فيهم الموسم الحالي لكنه يري أن وجوده في النادي أصبح عبئًا علي الجماهير الغاضبة منه ويشعر أن التوفيق لا يحالفه وبالتالي يريد الرحيل إما بفسخ عقده أو الانتقال لناد آخر بنظام البيع.

وتابع: الأهلي لم يُخطر محمد شريف بأي قرار يتعلق بمستقبله لكن الأكيد النادي لن يرفض رحيله إذا جاء بعرض جيد أو حتى إذا قرر فسخ عقده وديًا.