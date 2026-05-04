"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر

كتب : منال الجيوشي

01:28 م 04/05/2026

الفنان الراحل هاني شاكر

أعلن الفنان سعد الصغير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إيقاف نشاطه الفني على السوشيال ميديا لمدة أسبوع.

وكتب سعد الصغير: "البقاء لله في وفاة الفنان والأستاذ هاني شاكر، تعلن إدارة وتيم الفنان سعد الصغير، حداد أسبوع كامل بدون تصوير لايف أو أي بوست أو أي شيء يخص سوشيال ميديا، على روح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر".

وفاة الفنان هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

جنازة هاني شاكر

وتقام جنازة الفنان هاني شاكر يوم الأربعاء المقبل بالشيخ زايد، بينما يقام العزاء يوم الخميس.

