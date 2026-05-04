مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

أسطورة ليفربول: أتمنى أن يحصل محمد صلاح علي وداع يليق به ومن الصعب تعويضه

كتب : رمضان حسن

01:43 م 04/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح وجوردان هندرسون
  • عرض 7 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول،إنه يتمني أن يحصل النجم المصري محمد صلاح على وداع يليق به عندما يرحل عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية هذا الموسم عقب 9 سنوات قضاها في ملعب أنفيلد وحقق فيها إنجازات كبيرة له ولناديه.

وقال كاراجر في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية : أود أن نتمكن من منح محمد صلاح الوداع اللائق الذي يستحقه لأن هذا الأمر مؤثرا للغاية لأننا نودع واحدا من أعظم نجوم ليفربول عبر التاريخ".

وشدد كاراجر:" أعتقد أن محمد صلاح على الأرجح أفضل من لعب في مركزه في تاريخ ليفربول، لذا سيحتاج الفريق إلى بعض الوقت لإيجاد بديل له ومن الصعب تعويض صلاح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول كاراجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو
حوادث وقضايا

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو

"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر
زووم

"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر
آي صاغة: الجنيه الذهب يهبط في مصر إلى أقل من 55 ألف جنيه
اقتصاد

آي صاغة: الجنيه الذهب يهبط في مصر إلى أقل من 55 ألف جنيه
الحكم في قضية اتهام رئيس نادى الجزيرة بالتزوير 3 يونيو.. وحجزه على ذمة
أخبار المحافظات

الحكم في قضية اتهام رئيس نادى الجزيرة بالتزوير 3 يونيو.. وحجزه على ذمة
8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موافقة النواب مبدئيًا.. النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟