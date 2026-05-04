عبد الجليل: بن شرقي وإمام عاشور لازم يمشوا من الأهلي

قال جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول،إنه يتمني أن يحصل النجم المصري محمد صلاح على وداع يليق به عندما يرحل عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية هذا الموسم عقب 9 سنوات قضاها في ملعب أنفيلد وحقق فيها إنجازات كبيرة له ولناديه.

وقال كاراجر في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية : أود أن نتمكن من منح محمد صلاح الوداع اللائق الذي يستحقه لأن هذا الأمر مؤثرا للغاية لأننا نودع واحدا من أعظم نجوم ليفربول عبر التاريخ".

وشدد كاراجر:" أعتقد أن محمد صلاح على الأرجح أفضل من لعب في مركزه في تاريخ ليفربول، لذا سيحتاج الفريق إلى بعض الوقت لإيجاد بديل له ومن الصعب تعويض صلاح.