"الدنيا مقلوبة".. شبانة يكشف ما يحدث في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن

يسابق مسئولو النادي الأهلي، الزمن من أجل إعادة ترتيب ملف قطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء سواء على مستوي الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو حتى الأكاديميات والكرة النسائية.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن الأهلي لن يُعيد تشكيل لجنة التخطيط التي تمت إقالتها ، إنما سيتم العمل بالمسمى القديم وهي لجنة الكرة وستضم محمود الخطيب ونائبه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بجانب مدير الكرة الذي سيخلف وليد صلاح الدين.

وأوضح ، أن عصام سراج المدير التجاري الحالي في اتحاد الكرة سيتولى منصب مدير إدارة التعاقدات بشكل رسمي بعد أن تم الاتفاق معه ليخلف أسامه هلال الذي تم إعفائه.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ييس توروب سيتم تغييره والتعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد يقود الفريق في الموسم القادم، وهناك تفكير في الإبقاء علي المدرب عادل مصطفي الذي يعمل مساعدًا لتوروب علي أن يستمر مع المدير الفني القادم للفريق وإن كان هذا القرار لم يُحسم حتى الآن.

وأكمل تصريحاته :منصب المدير الرياضي سيتم إلغاؤه وبالتالي محمد يوسف سيرحل عن النادي بنهاية الموسم، وكان هناك تفكير في التعاقد مع مدير رياضي أجنبي لكن هناك اتجاه لإلغاء المنصب من الأساس علي أن يستمر سيد عبد الحفيظ في متابعة ملف الكرة داخل النادي.

وأنهي المصدر تصريحاته ، بالتأكيد علي رحيل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق مع نهاية الموسم الحالي، فيما سيتم إعادة تشكيل إدارة الاسكاوتنج ويعد التونسي أنيس بوجلبان أقوي المرشحين لرئاستها وتم التفاوض معه ولم يمانع، فيما سيقوم النادي بإعادة الهيكلة داخل فريق الكرة النسائية ونادي دلفي الذي سبق واستحوذ عليه الأهلى.