أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل قبل الجولة قبل الأخيرة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد رسالة غامضة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي تصريحات الغندور في وقت تشهد فيه المسابقة منافسة شرسة على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، مع اقتراب الحسم في الجولات الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيس بوك": "كرة القدم مش بتليفون أيمن الشريعي إنبي أو عمر الغنيمي سموحة أو بالمكافآت الخاصة.. كرة القدم جوه الملعب مع جماهير عظيمة بتحرك الحجر، وإرادة لاعبين لصناعة تاريخ لأنفسهم ولناديهم ولجماهير بالملايين".

الزمالك يتصدر جدول الدوري

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مباريات قوية في الجولة المقبلة، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة في استاد برج العرب، بينما يواجه الأهلي نظيره إنبي على استاد القاهرة، ويصطدم بيراميدز بـ سيراميكا كليوباترا في مواجهة لا تقل أهمية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة، في سباق مشتعل على لقب الدوري الممتاز.