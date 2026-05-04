الداخلية تكشف ملابسات فيديو استخلاص الذهب بطاحونة مخالفة في قنا

كتب : عاطف مراد

03:30 م 04/05/2026 تعديل في 03:36 م

استخلاص الذهب بطاحونة مخالفة في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان أثناء استخدامهما طاحونة لاستخلاص خام الذهب بالمخالفة للقانون.

وبالفحص، تم تحديد وضبط القائم على النشر ووالده، مالك الطاحونة الظاهرة بالفيديو، والمقيمان بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا. وبسؤالهما، أقر الأب بحصوله على أحجار تحتوي على خام الذهب نتيجة التنقيب العشوائي غير المشروع بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة البحر الأحمر، واستخلاص الذهب منها باستخدام الطاحونة.

وأضاف القائم على النشر أن الشخصين الظاهرين في الفيديو (نجل عمه وعامل) قاما بتشغيل الطاحونة، وأنه صوّرهما ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة، حيث تم ضبطهما أيضا.

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

