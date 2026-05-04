الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"

كتب : محمد خيري

02:51 م 04/05/2026 تعديل في 03:58 م
أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل قبل الجولة قبل الأخيرة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد رسالة غامضة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي تصريحات الغندور في وقت تشهد فيه المسابقة منافسة شرسة على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، مع اقتراب الحسم في الجولات الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيس بوك": "كرة القدم مش بتليفون أيمن الشريعي إنبي أو عمر الغنيمي سموحة أو بالمكافآت الخاصة.. كرة القدم جوه الملعب مع جماهير عظيمة بتحرك الحجر، وإرادة لاعبين لصناعة تاريخ لأنفسهم ولناديهم ولجماهير بالملايين".

الزمالك يتصدر جدول الدوري

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مباريات قوية في الجولة المقبلة، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة في استاد برج العرب، بينما يواجه الأهلي نظيره إنبي على استاد القاهرة، ويصطدم بيراميدز بـ سيراميكا كليوباترا في مواجهة لا تقل أهمية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة، في سباق مشتعل على لقب الدوري الممتاز.

الزمالك الأهلي الغندور سموحة إنبي الدوري المصري

الحكم في قضية اتهام رئيس نادى الجزيرة بالتزوير 3 يونيو.. وحجزه على ذمة
وزير العمل: الخميس 7 مايو إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلًا من عيد العمال
الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
