الدوري المصري

فاركو

17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

22:00

ريال سوسيداد

الجبهة اليُمني صداع في رأس توروب قبل مواجهة انبي

كتب : رمضان حسن

02:05 م 04/05/2026
    إمام عاشور ومحمد هاني من مران الأهلي
    محمد هاني وياسر إبراهيم
    محمد هاني وتريزيجيه من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
    محمد هاني وزيزو (1)
    محمد هاني ومدرب السنغال (2)

يختتم فريق الأهلي اليوم الاثنين، استعداداته لمباراة انبي التي تقام غد الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ورغم استقرار الجهاز الفني بقيادة ييس توروب علي العناصر التي ستشارك بشكل أساسي ضد الفريق البترولي غدا مثل استمرار أشرف بن شرقي وشوبير في التشكيل الأساسي إلا أن مركز الظهير الأيمن بات صداعًا في رأس المدرب الدرنماركي لاسيما مع انتهاء إيقاف محمد هاني.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"،إن عودة هاني أمام انبي وتألق أحمد رمضان بيكهام في مباراة القمة جعلت الجهاز الفني يشعر بحيرة شديدة فيما يخص اختيار الظهير الأيمن الأساسي الذي سيشارك ضد انبي.

وأوضح، أن توروب قد يعيد بيكهام لدكة البدلاء في مباراة الغد مع الاعتماد علي محمد هاني كظهير أساسي وهذا القرار سيتم حسمه في المحاضرة الأخيرة التي تسبق تحرك حافلة الفريق الأحمر لملعب القاهرة.

توروب انبي الاهلي

في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
هالة الزيات تكشف لـ"مصراوي" كواليس أغنية هاني شاكر الأخيرة "مبقتش أنام"
"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو
8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم حبسه شهرًا في قضية سب عمرو أديب
