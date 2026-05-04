يختتم فريق الأهلي اليوم الاثنين، استعداداته لمباراة انبي التي تقام غد الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ورغم استقرار الجهاز الفني بقيادة ييس توروب علي العناصر التي ستشارك بشكل أساسي ضد الفريق البترولي غدا مثل استمرار أشرف بن شرقي وشوبير في التشكيل الأساسي إلا أن مركز الظهير الأيمن بات صداعًا في رأس المدرب الدرنماركي لاسيما مع انتهاء إيقاف محمد هاني.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"،إن عودة هاني أمام انبي وتألق أحمد رمضان بيكهام في مباراة القمة جعلت الجهاز الفني يشعر بحيرة شديدة فيما يخص اختيار الظهير الأيمن الأساسي الذي سيشارك ضد انبي.

وأوضح، أن توروب قد يعيد بيكهام لدكة البدلاء في مباراة الغد مع الاعتماد علي محمد هاني كظهير أساسي وهذا القرار سيتم حسمه في المحاضرة الأخيرة التي تسبق تحرك حافلة الفريق الأحمر لملعب القاهرة.