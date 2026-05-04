تعرّض مطار الخرطوم الدولي شرق العاصمة السودانية، لهجوم مفاجئ بالطائرات المسيّرة، تزامنا مع سلسلة ضربات مماثلة استهدفت مواقع استراتيجية بالقرب من المنطقة العسكرية التابعة للجيش في مدينة أم درمان شمال غرب العاصمة.

متداول | استئناف حركة المرور عقب استهداف مطار الخرطوم الدولي.. وشاهد عيان يعبر عن "أسفه" و"ألمه" جراء الهجوم الذي قال إنه تم بأربع مسيرات.#السودان #Sudan pic.twitter.com/eWdwTSpnK4 — Ultra Sudan | ألترا سودان (@UltraSudan) May 4, 2026

هجوم بمسيرات يستهدف مطار الخرطوم ومواقع عسكرية

وقع الهجوم في توقيت حساس بعد أيام قليلة من إعلان البدء في تشغيل جزئي للمطار الذي ظل خارج الخدمة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي، مما يضع جهود استعادة الملاحة الجوية أمام تحديات أمنية معقدة.

شهادات ميدانية وانفجارات تهز الأحياء المجاورة

أفادت وسائل إعلام سودانية رسمية، بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من داخل المنشأة الجوية.

وأثار الهجوم حالة من الذعر في المناطق السكنية المتاخمة للمطار التي تشهد توترا مستمرا منذ شهور، فيما سارعت الأجهزة الأمنية والفرق الفنية لتفقد المواقع المستهدفة، وسط استمرار سماع أصوات المضادات الأرضية في محيط الموقع.

تقييم الأضرار وإجلاء الطواقم العاملة

أكد مسؤول تشغيل في إحدى الشركات العاملة بالمطار، التمكن من إجلاء كافة الأطقم الفنية والعمال بسلام فور وقوع الهجوم، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر في الأرواح داخل المطار حتى اللحظة.

وأوضح المسؤول، أن الضربات كانت مركّزة وأدت إلى تضرر أجزاء من مدرجات الهبوط مما قد يُعيق العمليات المحدودة التي بدأت مؤخرا بانتظار إجراء تقييم شامل لحجم الأضرار الهيكلية والفنية التي خلفتها المسيّرات في مرافق المطار الحيوية.