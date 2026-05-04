في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض طعن لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، على حكم حبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامه بالتسبب في وفاة الموظف الراحل السيد الشبكي، دهسًا على طريق الساحل بمحافظة مطروح.

دفاع اللاعب أمام المحكمة

وترافع المستشار أشرف عبد العزيز، دفاع اللاعب، موضحًا أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة قامت عقب استجواب المتهم بأخذ عينة بول وتحليلها للكشف عن تعاطي مواد مخدرة، رغم عدم ضبطه حال التعاطي أو وجود دلائل ظاهرة وقت التحقيق.

دفع ببطلان التحليل

وأكد الدفاع أن أوراق الدعوى والتحقيقات لم تتضمن ما يفيد ضبط المتهم متلبسًا أو وجود حالة تستدعي هذا الإجراء، مشددًا على أن أخذ العينة تم دون سند قانوني أو رضا صريح، ما يجعله إجراءً باطلًا ولا يعتد بالدليل المستمد منه.

الحكم السابق

وكانت محكمة جنايات مرسى مطروح قد قضت بحبس أحمد فتوح سنة، وتغريمه 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر الحشيش والتسبب في وفاة المجني عليه عن طريق الخطأ.

كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح، مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقاد سيارة تحت تأثير المخدر، ما أدى إلى وقوع حادث ووفاة المجني عليه متأثرًا بإصاباته.

وأوضحت التحقيقات أن اللاعب قاد السيارة بسرعة زائدة، وبإهمال ورعونة وعدم مراعاة القوانين، ما تسبب في الاصطدام ووفاة المجني عليه.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها