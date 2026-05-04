"وقع في الميضة".. وفاة شخص داخل مسجد أثناء استعداده لصلاة الفجر بالأقصر

كتب : محمد محروس

03:25 م 04/05/2026

قبل وفاته بلحظات

شهد مسجد السيد يوسف واقعة مؤثرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث توفي رجل أثناء استعداده لأداء صلاة الفجر، في مشهد وصفه شهود عيان بـ"حسن الخاتمة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للرجل، حيث ظهر وهو يستعد للوضوء داخل المسجد قبيل أذان الفجر، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ على الأرض ويفارق الحياة في الحال.

وأكد شهود عيان أن الرجل لم يكن يعاني من أي أعراض ظاهرة قبل سقوطه، مشيرين إلى أن الواقعة أحدثت حالة من الحزن بين المصلين، الذين تواجدوا في المسجد وقت الحادث.

وتم إبلاغ الجهات المختصة التي انتقلت إلى موقع الواقعة، حيث جرى نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة.

لحظة الوفاة

