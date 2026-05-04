الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

قرار من برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بعد "هاتريك مونت كارلو"

كتب : رمضان حسن

10:52 ص 04/05/2026 تعديل في 11:05 ص

حمزة عبد الكريم

أصبح حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي، المُعار لفريق برشلونة الإسباني للشباب تحت 19 عامًا قريبًا من الانتقال نهائيًا للفريق الكتالوني مع بداية الموسم المقبل.

وشارك عبد الكريم أمس أساسيًا في مباراة شباب برشلونة أمام مونت كارلو بالدوري الإسباني تحت 19 عاما، في اللقاء الذي انتهى لصالح البارسا بتسعة أهداف دون مقابل ، وتمكن النجم المصري من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، رفقة الفريق الإسباني.

وتوهج حمزة عبد الكريم في الشوط الأول حيث أحرز ثلاثة أهداف في ربع ساعة فقط.

وكشفت صحيفة" سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر تفعيل بند شراء اللاعب المصري تمهيدًا للانضمام نهائيا لفريق برشلونة اتلتيك وهي الخطوة التي ستسبق تصعيده للفريق الأول.

وقالت الصحيفة، إن النادي الأهلي سيحصل علي مبلغ مالي قدره 1.5 مليون يورو إلي جانب مكافآت تصل إلي 5 ملايين يورو مع احتفاظ القلعة الحمراء بنسبة 15 % من قيمة إعادة البيع مستقبلاً.

"نتمنى الخسارة؟".. رئيس إنبي يعلق على مواجهة الأهلي ورسالته للاعبين
