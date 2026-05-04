خضع الحكم مصطفى الشهدي، لجراحة دقيقة بإحدي المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي.

وجاء التدخل الجراحي بعد الفحوص الطبية والأشعة، التي خضع لها تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، إثر الإصابة، التي تعرض لها خلال إدارته لمواجهة مودرن سبورت والجونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز.

وفي أول تصريح له عقب خروجه من غرفة العمليات، أعرب مصطفى الشهدي في تصريحات صحفية، عن إيمانه العميق قائلاً إنه راضٍ تماماً بقضاء الله وقدره فيما أصابه

أكد الشهدي، أنه يمتلك عزيمة كبيرة ومتحفزاً للغاية لبدء البرنامج التأهيلي في أقرب وقت ممكن، مشدداً على إصراره على العودة إلى الملاعب وممارسة مهام عمله التحكيمي في أسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة.