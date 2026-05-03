الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

02:47 م 03/05/2026

فريق الاهلي

وضع النادي الأهلي، شروطًا لملاقاة فريق برشلونة وديًا في الصيف المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة"سبورت"" الإسبانية مؤخرًا، أن نادي برشلونة يستعد للموسم المقبل بمعسكر تحضيري يخوض فيه الفريق مباريات ودية قوية، وتم اختيار 3 أندية هي أياكس الهولندي ولايبزيج الألماني والأهلي المصري لاختيار أحدهم لخوض تجربة ودية ضد الفريق الكتالوني

في ذات السياق، قال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"،إن ناديه لم يتلق حتى الآن أية إتصالات أو مراسلات سواء شفهية أو رسمية لمواجهة النادي الإٍسباني في الصيف.

أضاف: العلاقة بين الأندية وكبار الأندية الإسبانية متينة للغاية وجيدة وتاريخية ،لكن إلي الآن لم يخاطبنا نادي برشلونة بخصوص هذه التجربة الودية.

وشدد المصدر: ملاقاة الفريق الإسباني مرهونة بعدة أمور داخل فريق الكرة بالأهلي منها شكل وخطة برنامج الإعداد للموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيخلف توروب، فضلاً عن توقيت المعسكر وموعد المباراة وهل سيكون مناسبًا للأهلي أم لا.

