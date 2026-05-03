أكدت النائبة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن عدم امتلاك الهاتف الذكي قد يعيق قدرة المواطن على الاندماج في الخدمات الرقمية.

وشددت "عبدالناصر"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، على أهمية توفير أجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدة أن الهواتف لم تعد من الكماليات وإنما من الاحتياجات اليومية الأساسية.

من جانبها، أكدت النائبة ميرنا عارف، عضو اللجنة، أهمية دعم وتمويل صناعة الهواتف المحمولة محليًا بما يتيح لها التوسع والدخول في مرحلة التصدير وجذب العملة الصعبة إلى الدولة المصرية.

كما طالبت بضرورة مواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار الهواتف داخل السوق المحلي، مشيرة إلى أنه “من غير المقبول أن يكون سعر الهاتف في مصر أعلى من سعره في الأسواق الخارجية”.

