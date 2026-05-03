"هنرجع.. زي الجبل ما يهزّه ريح".. عضو مجلس الأهلي يوجه رسالة للجماهير

أدلى محمد الدماطي بتصريحات مطولة، وجّه خلالها رسالة إلى جماهير الأهلي، وذلك عقب الفوز الأخير على الزمالك بثلاثية، مؤكدًا أهمية التكاتف ودعم الفريق خلال المرحلة الحالية.

وكتب "الدماطي" عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بقالي حوالي شهر ونص قافل فيسبوك وكل السوشيال ميديا تمامًا، وامبارح بس فتحت ونزلت صورتي مع محمود الخطيب كنوع من الدعم الأدبي لراجل عمل كتير للنادي وبيفضل النادي على نفسه، وله فضل عليّا بعد ربنا إني أكون موجود وأمثل كيان الأهلي العظيم".

وأضاف: "فرصة، بما إن في حالة هدوء حتى لو مؤقت، أقول كلمتين لعل وعسى يحصل نوع من التوضيح. وكالعادة أنا بتكلم من قلبي وبما يرضي الله، ومش بزعل من أي نقد أو تجريح؛ لأني عارف إن دي ضريبة المكان اللي أنا فيه، ولأني متأكد إن النادي الأهلي هو مصدر السعادة يمكن الوحيدة لـ80 مليون بني آدم، فطبيعي يحصل زعل، زي ما في أي نجاح بيحصل إشادة، ودايمًا بقول: مش بعرف مهما حاولت أستخبى وقت التراجع، طالما بظهر وقت النجاح".

وأكمل: "مفيش حد أبدًا سعيد بالنتائج، وده كان واضح في بيان النادي إن في عملية إصلاحات كبيرة هتتنفذ الفترة الجاية، وطبيعي في أي منظومة في العالم، نادي أو شركة أو أي مكان، في ضغوطات مستمرة يحصل أخطاء نتيجة الضغط ده، الإنسان بطبيعته طول ما هو مضغوط ممكن يغلط، والشطارة إن الأخطاء تبقى قليلة ويتم تداركها سريعًا، واعتقد إن حجم البطولات والإنجازات في الـ8 سنين أكبر بكتير من حجم الإخفاقات، ولكن ده حالنا كنادي أهلي: مش بنقبل الإخفاق، وده سبب النجاح المستمر، لكن ممكن يبقى سبب أحيانًا في أخطاء".

الضغط المستمر اللي بيولد أخطاء

وأوضح: "الضغط المستمر اللي بيولد أخطاء مش بس على الإدارة، ممكن كمان يكون على المدربين واللاعيبة، ممكن الاختيار فنيًا يكون سليم، لكن قدرة المدرب أو اللاعب على استيعاب حجم المتطلبات والضغوطات تبقى ضعيفة، وده بيحصل وطبيعي، وشفناه مع لاعيبة كتير سواء ما نجحوش أو قدرتهم على العطاء في أعلى مستوى ما كانتش فيها استمرارية طويلة، وممكن يخسرنا مدربين ولاعيبة ممتازين بسبب حرصنا المستمر على عدم الإخفاق أو إعطاء فرص".

وأردف: "النادي الأهلي بيستمد قوته من جمهوره، محتاجين الجمهور يبقى كله على قلب راجل واحد، وهنا مش قصدي الإدارة، قصدي النادي، مش عايزين خناقات وتنمر على لاعيبة، مش عايزين خناقات فنية على لاعبين عشان انتصار لوجهة نظر أو حب وكره؛ اللي بيلعب راجل، إحنا كلنا في ضهره، عايزين نبص على الكورة ككورة، وكلنا نبقى وحدة واحدة".

وأضاف: "عندنا مشكلة في المدرج واتكلمت عليها، وكمية الرسايل والشتيمة اللي جتلي مش طبيعية، بس أكدتلي حاجة واحدة إن ده ملف مهم جدًا وحساس جدًا، ووالله ما حد مقصر، بس في رواسب ومشاكل محتاجة وقت وثقة من الجميع، مش مهم مين يبقى موجود، مش مهم المسمى، كلنا جمهور الأهلي".

وتابع: "الأهلي كبير وكبير أوي، وطالما اخترنا كلنا إن طموحنا يبقى ملوش حدود، يبقى لازم نفهم إن ممكن ده يسبب أخطاء. الأهلي بيستمد قوته من جمهوره، وكلنا لازم نبقى على قلب رجل واحد".

وشدد: "أنا في الآخر جمهور وطالع من المدرج، وربنا يعلم أنا بحب الأهلي قد إيه، وشايف إن كلنا لازم على قد ما نضغط، يبقى دايمًا ضغطنا إيجابي ويبقى دايمًا عامل نجاح".

واختتم تصريحاته: "هنرجع؟ أكيد هنرجع إن شاء الله، النادي الأهلي منظومة مش بتعرف الفشل، حصل تراجع؟ أكيد حصل وبيحصل، والتاريخ بيقول كده .. اسم الأهلي زي الجبل، ما يهزّه ريح طول ما الكل حاطط اسم الأهلي قدامه، أعظم نادي في الكون".