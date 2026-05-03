يحاول النادي الأهلي عن طريق سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، استعادة أكرم توفيق لاعب الوسط المحترف بنادي الشمال القطري وذلك مع بداية الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرّب من أكرم توفيق لـ"مصراوي"،إن اللاعب لا يمانع العودة للأهلي في الصيف لاسيما بعد أن حصل علي تأكيدات بأنه سيكون له دور أساسي مع الفريق لكنه طلب مُهلة أخيرة لحسم قراره والرد علي سيد عبد الحفيظ سواء بالعودة أو الاستمرار في رحلة الاحتراف.

وأوضح،أنه في حالة موافقة أكرم توفيق علي العودة سيُرسل الأهلي عرضًا لنادي الشمال القطري ويبدأ التفاوض الرسمي معه لإستعادة اللاعب.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره انبي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.