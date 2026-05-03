سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك مع ختام تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:32 م 03/05/2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و25 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض الدولار؟

جاء انخفاض الدولار في أول رد فعل بعد إبلاغ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي "الكونجرس" بانتهاء الحرب على إيران مما عكس حالة من الاطمئنان بالأسواق.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.52 جنيهًا للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.59 جنيه للشراء، و53.69 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

