"يغيب عن لقاء الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام مانشستر

تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونجح المارد الأحمر، في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل أمس الجمعة 1 مايو، على الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعها من 24 مباراة المسابقة.

وفي المقابل توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري؟

وعلى الرغم من الفوز الكبير للأهلي أمس على حساب الزمالك، إلا أن فرص تتويجه بالدوري خلال النسخة الحالية، ليست في يده، حيث ينتظر نتائج المنافسين.

ولا بديل أمام الأهلي سوى تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بالدوري المصري أمام كلا من إنبي والمصري البورسعيدي، بالإضافة إلى انتظار نتائج المنافسين بيراميدز والزمالك.

وسيكون المارد الأحمر، بحاجة لتعثر الثنائي بيراميدز والزمالك، حيث سيحتاج إلى هزيمة الفارس الأبيض الذي يمتلك 50 نقطة في مباراة من المباراتين المتبقيتين له بالمسابقة، حيث حال تلقى الأبيض الهزيمة في مباراة سيكون أقصى عدد من النقاط يصل إليه هو 53 نقطة وهو نفس عدد النقاط، الذي يصل سيصل إليه الأهلي حال الفوز في المباراتين المقبلتين.

وحال تساوي الأهلي والزمالك في النقاط، ستكون الأمور في صالح المارد الأحمر، نظرا للمواجهات المباشرة، إذ تمكن الأحمر من تحقيق الفوز في مباراة القمة خلال الموسم الحالي ذهابا وإيابا.

وفي المقابل، سيكون المارد الأحمر بانتظار تعثر بيراميدز الذي يمتلك 50 نقطة في المباراتين المقبلتين، سواء بالهزيمة في اللقائين أو بالتعادل فيهما، ليكون أقصى عدد من النقاط يصل إليه 52 نقطة.

والجدير بالذكر أن الأهلي حال التعادل مع بيراميدز في النقاط، ستكون المواجهات المباشرة لصالح الأخير، الذي حقق الفوز ذهابا وإيابا على الأحمر هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري