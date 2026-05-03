قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم في محاكمة 16 فتاة، من بينهم 3 أجانب (ماليزي وصيني وسودانية الجنسية)، إلى جلسة 3 يونيو المقبل، على خلفية اتهامهم بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور خاصة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، بهدف إجبارهم على سداد مبالغ مالية تحت مسمى "قروض".

تفاصيل الإحالة

وأحالت النيابة العامة، وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 4936 لسنة 2025 كلي الجيزة، المتهمات إلى محكمة الجنايات العاجلة، بعد ثبوت تورطهن في استخدام وسائل إلكترونية لتهديد المواطنين ونشر صورهم وبياناتهم الشخصية دون إذنهم.

آلية التنفيذ

كشفت التحقيقات أن المتهمات قمن بإنشاء وإدارة تطبيقات على شبكة الإنترنت تُستخدم كواجهة لمنح قروض مالية، إلا أنها كانت تُستغل لاحقًا في تهديد الضحايا، من خلال إرسال رسائل إلكترونية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدًا بإفشاء أمور تمس الشرف والاعتبار ونشر صور خاصة.

أسلوب الابتزاز

أوضحت أوراق الدعوى أن المتهمات استخدمن بيانات وصور الضحايا في سياق مشوه، ودمجنها بمحتوى غير لائق، ثم أرسلنها إلى الضحايا أو إلى ذويهم، بهدف الضغط عليهم لسداد مبالغ مالية غير مستحقة، مع التهديد المستمر بنشر هذه المواد على نطاق أوسع.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة امتدت خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

أقوال المتهمين

وخلال التحقيقات، أقر بعض المتهمين، من بينهن الثلاث الأوائل، بارتكاب الواقعة، واعترفوا باستخدام الرسائل الإلكترونية لتهديد الضحايا بنشر صورهم إذا لم يتم سداد المبالغ المالية المطلوبة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من الضحايا، حيث أفاد أحدهم، ويعمل "معلم أول"، بأنه تعرض للواقعة بعد تحميله تطبيقًا عبر فيسبوك للحصول على قرض مالي، قبل أن يتلقى تهديدات بنشر صور خاصة له ما لم يقم بالسداد.

الفحص الفني

وأكد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود أدلة رقمية وعبارات تهديد واضحة على الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمات، بما يدعم الاتهامات الموجهة إليهن.

تفاصيل التطبيق المستخدم

وأوضحت التحقيقات أن التطبيق المستخدم في الواقعة كان متاحًا عبر متجر “جوجل بلاي” لهواتف الأندرويد، ويطلب أذونات واسعة تشمل الكاميرا، الموقع الجغرافي، الرسائل، جهات الاتصال، والبيانات الشخصية، وفي حال رفض هذه الأذونات لا يعمل التطبيق.

كما كان يشترط التطبيق إرسال صورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين، وصورة شخصية حية، مع تحديد فترة سداد قصيرة لا تتجاوز 7 أيام، وفي حال التأخير يتم تهديد المستخدمين بنشر صورهم وبياناتهم الشخصية وإرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

