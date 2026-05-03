أفادت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استقر على تأجيل البت في مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بداية من الموسم المقبل، في قرار أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية بالقارة.

وبحسب موقع "لو سبور 360" المغربي، فإن القرار جاء نتيجة صعوبة تطبيق المقترح في الوقت الحالي، في ظل ازدحام أجندة المباريات، خاصة مع تداخلها مع تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، ما يجعل إضافة عدد أكبر من المباريات أمرًا معقدًا.

وأوضح التقرير أن المقترح كان يتضمن منح الاتحادات الـ12 الأعلى تصنيفًا في إفريقيا، ومن بينها مصر والمغرب وتونس، إمكانية إشراك 3 أو 4 أندية بدلًا من فريقين فقط في دوري الأبطال، وهو ما كان سيؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة القوة التسويقية للبطولة.

وتضم قائمة الاتحادات المعنية كلًا من: مصر، المغرب، الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، ليبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، السودان، تونس وتنزانيا.

الزمالك وبيراميدز اقتربا من دوري الأبطال

وفي سياق متصل، اقترب كل من الزمالك وبيراميدز من التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بينما يواجه الأهلي موقفًا معقدًا في ظل سباق النقاط على المراكز المؤهلة.

ويحتاج بيراميدز إلى تحقيق 3 نقاط فقط، فيما يفصل الزمالك 4 نقاط عن البطاقة، الأمر الذي يعقد موقف الأهلي وقد يطيح به خارج البطولة