أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، "أفريكوم"، عن فقدان جنديين أمريكيين في المنطقة الجنوب الغربية من المملكة المغربية عقب مشاركتهما في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات تجري هناك.

فقدان جنديين أمريكيين بالمغرب

أوضحت القيادة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن الواقعة حدثت في 2 مايو الجاري بالقُرب من ساحة "كاب درا" للتدريب التابعة لمنطقة طانطان والمطلة على المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

عمليات بحث وإنقاذ مكثفة

أكدت القيادة العسكرية، أن الولايات المتحدة والمغرب ودولا أخرى من المشاركين في مناورة "الأسد الأفريقي" أطلقوا عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المنطقة للعثور على الجنديين المفقودين.

وشددت "أفريكوم"، على أن عملية البحث لا تزال مستمرة حتى اللحظة بالتعاون الوثيق مع الشركاء المغاربة، وسط استنفار للفرق المعنية لضمان الوصول إلى الجنديين في أسرع وقت ممكن، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

أكبر مناورات عسكرية بالقارة

تأتي هذه الواقعة في خضم مناورات "الأسد الأفريقي" التي بدأت في أبريل الماضي، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية الشهر الجاري.

وتعتبر هذه التدريبات أكبر مناورات عسكرية مشتركة تُجريها الولايات المتحدة سنويا في القارة الأفريقية، بمشاركة مسؤولين عسكريين بارزين من واشنطن وأبرز حلفائها في المنطقة لتعزيز الجاهزية القتالية ومواجهة الأزمات العالمية.