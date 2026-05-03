سقط 5 شهداء جراء غارات جوية نفذّها جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وسط خروقات ميدانية متصاعدة تهدد بانهيار التهدئة.

تصعيد دامٍ في الجنوب

أوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، اليوم الأحد أن غارة شنتها طائرة مسيّرة مُعادية على بلدة صفد البطيخ الواقعة في قضاء بنت جبيل، أسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء في حصيلة أولية لهذا الاستهداف الجوي الذي طال المنطقة.

ضحايا في النبطية وصور

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بسقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بينهما طفلة إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في قضاء النبطية.

وفي سياق متصل، تمكنت فرق الجيش اللبناني والصليب الأحمر، من انتشال جثمانين من منطقة المعلية بقضاء صور عقب غارة جوية كان قد شنها الاحتلال على المنطقة يوم أمس السبت، مما يرفع حصيلة الضحايا خلال الساعات الأخيرة.

تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الرغم من وجود اتفاق ساري لوقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن هذا الاتفاق في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مكثفة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وجرى تمديده لاحقا في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، إلا أن الخروقات المتواصلة باتت تهدد صمود التهدئة الهشة في المنطقة.