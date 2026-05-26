حمزة عبد الكريم ومرموش ينضمان إلى معسكر منتخب مصر (صور)

كتب : هند عواد

07:10 م 26/05/2026
    حمزة عبد الكريم في معسكر منتخب مصر
    حمزة عبد الكريم ينضم لمنتخب مصر
    عمر مرموش ينضم لمعسكر منتخب مصر
    عناق بين عمر مرموش وحسام حسن

انضم الثنائي عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي وحمزة عبد الكريم، إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لكأس العالم 2026.

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، صورا من انتظام عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، وسط ترحيب من حسام حسن مدرب المنتخب، معلقا: "مرموش وحمزة هنا".

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الحالي في مركز المنتخبات الوطنية، ويتبقى محمود صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لاكتمال صفوفه.

ويواجه منتخب مصر منتخب روسيا، في التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

