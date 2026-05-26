32 كاميرا و لأول مرة.. إنتاج تلفزيوني غير مسبوق لمباراة مصر وروسيا

كتب : هند عواد

08:05 م 26/05/2026

منتخب مصر

تستخدم الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع ماسبيرو، أدوات إنتاج تلفزيوني ضخمة، تستخدم لأول مرة في مصر، خلال مباراة منتخب مصر وروسيا الودية، والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

إنتاج تلفزيوني غير مسبوق لمباراة مصر وروسيا

مباراة مصر وروسيا سيتم نقلها عبر الوحدتين المتطورتين 23-4K وHD-1، مع الاعتماد على أكبر عدد من الكاميرات، بإجمالي يصل إلى 32 كاميرا، لتغطية جميع تفاصيل اللقاء من مختلف الزوايا وبتقنيات تصوير حديثة.

وتشهد المباراة استخدام عدد من الكاميرات النوعية والتقنيات الخاصة لأول مرة في تاريخ الإنتاج التلفزيوني المصري، في خطوة تستهدف تقديم تجربة مشاهدة تضاهي كبرى المباريات العالمية.

ومن أبرز التقنيات المستخدمة خلال اللقاء:

كاميرا الحكم Ref Cam

زاويتان لراية الركنية بدلًا من زاوية واحدة

زاويتان للتصوير الجوي عبر الدرون

زاويتان Super Motion

من ارتفاع 518 كيلومترا.. صور فضائية لـ1.7 مليون حاج في عرفات
عجل هارب يقتحم محل ملابس في بني سويف ـصور
أديب عن أزمة الـATM: العيدية والأضاحي والمواصلات في مصر كاش
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
الخطيب يؤدي مناسك الحج (صورة)
