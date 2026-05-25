الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
17:00

النادي الإفريقي

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المصري

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

وادي دجلة

"مش فاهم ليه؟ ده أحسن لاعب في مصر".. شيكابالا يهاجم حسام حسن بسبب الرباعي

كتب : محمد خيري

12:26 م 25/05/2026

شيكابالا.

وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا انتقادات واضحة لاختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن القائمة المختارة للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، معربًا عن استغرابه من استبعاد عدد من اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة خلال الموسم الجاري.

تصريحات حسام حسن

وأكد قائد الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الثنائي محمد شحاتة ومحمد إسماعيل كانا يستحقان فرصة التواجد ضمن قائمة الفراعنة، في ظل الأداء اللافت الذي قدماه خلال الموسم، مشيرًا إلى أن ما قدماه يجعلهما من أبرز المرشحين للانضمام إلى المنتخب.

كما أبدى شيكابالا تحفظه على الاعتماد على محمد عبد المنعم، موضحًا أن اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة وخبرة مميزة، لكنه ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، متسائلًا عن مدى جاهزيته للمشاركة أساسيًا في بطولة بحجم كأس العالم.

ناصر ماهر أحسن لاعب في مصر

ولم تتوقف انتقادات شيكابالا عند هذا الحد، إذ أبدى دهشته من استبعاد ناصر ماهر، مؤكدًا أنه يعتبره أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الحالي، وأنه لا يجد مبررًا واضحًا لغيابه عن القائمة النهائية للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية أمام نظيره الروسي يوم 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي، قبل أن تغادر البعثة إلى ولاية أوهايو الأمريكية يوم 30 من الشهر ذاته، استعدادًا لملاقاة منتخب البرازيل وديًا في 6 يونيو المقبل، ضمن البرنامج التحضيري الأخير للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

شيكابالا حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026

