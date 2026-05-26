الجامع الأزهر يوزع هدايا على الأطفال قبل إفطار يوم عرفة

يستعد حجاج السياحة للنفرة من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة، بعد أن قضوا يومهم في أجواء روحانية مميزة، ما بين الصلاة والدعاء والتلبية وحضور الندوات والدروس الدينية داخل مختلف مخيمات الحج السياحي، سواء لبرامج الحج الاقتصادي والبري والخمس نجوم والفاخر.

وشهدت المخيمات أجواء إيمانية متواصلة منذ الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، وسط تعاون كامل من شركات السياحة والبعثة الرسمية للوزارة لتوفير بيئة مناسبة للحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج في أجواء من السكينة والطمأنينة.

البعثة: "تصعيد ناجح وخطة دقيقة للتفويج"

جاء وقوف الحجاج على صعيد عرفات بعد نجاح خطة التصعيد التي أشرفت عليها بعثة الحج السياحي، بالتنسيق الكامل مع شركات السياحة والجهات السعودية المختصة، بما أسهم في وصول الحجاج بسهولة ويسر ودون تكدسات.

كما ساعدت الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية في تحقيق انسيابية حركة التصعيد، رغم الأعداد الكبيرة للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

خطة محكمة للنفرة إلى مزدلفة

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، أن البعثة وضعت خطة دقيقة ومحكمة لتفويج حجاج السياحة من عرفات إلى مزدلفة عقب غروب الشمس، تتضمن توقيتات محددة لتحرك الحافلات المقلة للحجاج بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة الوصول.

وأوضحت أن قرب مواقع مخيمات الحج السياحي من مسارات النفرة يسهم بشكل كبير في تسهيل انتقال الحجاج إلى مزدلفة، ويحد من أية معوقات محتملة أثناء التحرك.

رئيس البعثة: "متابعة فورية لأي ملاحظات"

شددت على أن لجان البعثة تواصل متابعة تنفيذ الخدمات المقررة داخل المخيمات لحظة بلحظة، مع التدخل الفوري لحل أية ملاحظات طارئة قد تطرأ، حرصًا على راحة الحجاج وسلامتهم.

وأكدت أن البعثة لم تتلق أية شكاوى جوهرية مباشرة من الحجاج، فيما جرى التعامل الفوري مع بعض الملاحظات الفردية التي تم تداولها، مثل انقطاع مؤقت للكهرباء أو تعطل محدود ببعض أجهزة التكييف، وتم حلها فورًا بالتنسيق مع الشركات والجهات المعنية.

تنفيذ كامل للخدمات داخل المخيمات

رصدت لجان البعثة تنفيذ كافة الخدمات المقررة داخل مخيمات عرفات، من تغذية شاملة على مدار اليوم، وخدمات إعاشة وفرش حديث وتجهيزات متطورة، بما يتناسب مع مختلف مستويات برامج الحج السياحي.

كما شهدت المخيمات حضورًا مكثفًا للمشايخ والوعاظ الذين رافقوا البعثة وشركات السياحة، لتنظيم حلقات دينية ودروس توعوية للحجاج طوال يوم عرفة.

أحمد إبراهيم: "متابعة لحظية حتى وصول آخر حاج إلى مزدلفة"

أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن البعثة ستواصل تواصلها المباشر على مدار الساعة مع رؤساء تضامنات الشركات المنفذة للحج، للاطمئنان على أحوال الحجاج خلال النفرة وحتى وصولهم جميعًا إلى مزدلفة.

وأشار إلى أن هناك تواجدًا مكثفًا ومستمرًا داخل مخيمات منى لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال الحجاج بعد انتهاء النفرة.

رئيس لجنة السياحة الدينية: "أفضل خدمات لحجاج السياحة"

أوضح أن مخيمات الحج السياحي بمختلف مستوياتها جرى تجهيزها بأحدث وسائل الراحة، من أجهزة تكييف حديثة وفرش متميز وخدمات تغذية متكاملة، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين تعد من بين الأفضل على مستوى بعثات الحج بالدول الإسلامية.

وأضاف أن لجان البعثة نفذت جولات ميدانية متواصلة خلال الأيام الماضية داخل مخيمات عرفات ومنى، للتأكد من مطابقة التجهيزات للمعايير المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، بما يضمن موسمًا ناجحًا وآمنًا لحجاج السياحة المصريين.