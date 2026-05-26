الخطيب يؤدي مناسك الحج (صورة)

يؤدي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مناسك الحج، رفقة الإعلامي عمرو الليثي والشيخ عبد البارئ.

نشر الإعلامي عمرو الليثي، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رفقة محمود الخطيب والشيخ عبد البارئ.

وعلق الليثي: "من عرفات الله مع أخي العزيز كابتن محمود الخطيب و فضيله الشيخ سيد عبد البارئ".

في سياق متصل، يؤدي الإعلامي إبراهيم فايق هو الآخر، مناسك الحج، إذ نشر صورا له بملابس الإحرام عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات "إكس"، وكتب: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اللهم تقبلنا في يوم عرفة.. وأرزق كل مشتاق يا رب العالمين".

