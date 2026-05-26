قال الإعلامي عمرو أديب إن الجدل الدائر حول تفضيل المواطنين التعامل بالكاش ما زال مستمرًا، متسائلًا عن سبب الاعتراض على ذلك، معتبرًا أن الواقع اليومي في مصر يفرض نفسه بعيدًا عن النقاشات النظرية.

وأضاف عمرو أديب، في منشور له على منصة إكس، أن المصريين يعتمدون على الكاش في تفاصيل حياتهم خلال فترة العيد بشكل أساسي، قائلاً إن "العيدية في مصر كاش.. محدش بياخد عيدية بالكارت أو بالإنستا"، مشيرًا إلى أن هذا السلوك أصبح مرتبطًا بالعادات الاجتماعية الراسخة.

وأوضح أن شراء الأضاحي في الغالب يتم نقدًا، وكذلك التنقل لزيارة الأهل والأقارب خلال العيد، مؤكدًا أن "ركوب المواصلات علشان تعيد على أهلك بيكون كاش".

وتابع أديب أن هناك أيضًا حالات إنسانية واجتماعية تعتمد على التعامل النقدي، قائلاً إن من يريد التصدق على محتاج غالبًا ما يستخدم الكاش، وكذلك من يحتاج إلى مبالغ فورية جديدة يفضل التعامل النقدي المباشر.

وأشار إلى أن حتى الزيارات المرتبطة بالمناسبات، مثل التوجه إلى المقابر خلال العيد، تعتمد بشكل كبير على الدفع النقدي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النقاش لا يتعلق فقط بالوسيلة، بل بالحرية الشخصية في الاختيار، قائلاً: "أنا حر.. كاش أو كارت، أنا في النهاية حر".