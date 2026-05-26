إعلان

أديب عن أزمة الـATM: العيدية والأضاحي والمواصلات في مصر كاش

كتب- محمد ممدوح:

07:50 م 26/05/2026

ماكينات الـATM

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب إن الجدل الدائر حول تفضيل المواطنين التعامل بالكاش ما زال مستمرًا، متسائلًا عن سبب الاعتراض على ذلك، معتبرًا أن الواقع اليومي في مصر يفرض نفسه بعيدًا عن النقاشات النظرية.

وأضاف عمرو أديب، في منشور له على منصة إكس، أن المصريين يعتمدون على الكاش في تفاصيل حياتهم خلال فترة العيد بشكل أساسي، قائلاً إن "العيدية في مصر كاش.. محدش بياخد عيدية بالكارت أو بالإنستا"، مشيرًا إلى أن هذا السلوك أصبح مرتبطًا بالعادات الاجتماعية الراسخة.

وأوضح أن شراء الأضاحي في الغالب يتم نقدًا، وكذلك التنقل لزيارة الأهل والأقارب خلال العيد، مؤكدًا أن "ركوب المواصلات علشان تعيد على أهلك بيكون كاش".

وتابع أديب أن هناك أيضًا حالات إنسانية واجتماعية تعتمد على التعامل النقدي، قائلاً إن من يريد التصدق على محتاج غالبًا ما يستخدم الكاش، وكذلك من يحتاج إلى مبالغ فورية جديدة يفضل التعامل النقدي المباشر.

وأشار إلى أن حتى الزيارات المرتبطة بالمناسبات، مثل التوجه إلى المقابر خلال العيد، تعتمد بشكل كبير على الدفع النقدي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النقاش لا يتعلق فقط بالوسيلة، بل بالحرية الشخصية في الاختيار، قائلاً: "أنا حر.. كاش أو كارت، أنا في النهاية حر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكينات الـATM أزمة نقص السيولة عمرو أديب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كشف هوية ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.. أسرة كاملة وسائق
أخبار المحافظات

كشف هوية ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.. أسرة كاملة وسائق
حجاج السياحة يستعدون للنفرة إلى مزدلفة.. ما هي خطة التفويج؟
أخبار مصر

حجاج السياحة يستعدون للنفرة إلى مزدلفة.. ما هي خطة التفويج؟
طرق سريعة وحدائق ومنتزهات.. خطة "الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الأضحى
حوادث وقضايا

طرق سريعة وحدائق ومنتزهات.. خطة "الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الأضحى
قضية رشوة "آثار إمبابة" .. ما قرارا الجنايات بشأن محاكمة كبير مفتشي الآثار
حوادث وقضايا

قضية رشوة "آثار إمبابة" .. ما قرارا الجنايات بشأن محاكمة كبير مفتشي الآثار

10 أفلام كوميدية وأكشن على شاشات "ام بي سي مصر" في عيد الأضحى
زووم

10 أفلام كوميدية وأكشن على شاشات "ام بي سي مصر" في عيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة