الجامع الأزهر يوزع هدايا على الأطفال قبل إفطار يوم عرفة

كتب : مصراوي

08:06 م 26/05/2026
تصوير - أحمد مسعد:

شهد الجامع الأزهر أجواءً روحانية وإنسانية مميزة، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع يوم عرفة المبارك، حيث جرى توزيع هدايا وألعاب على الأطفال داخل أروقة وساحات الجامع قبيل موعد الإفطار، في لفتة أدخلت البهجة على قلوب الصغار وأسرهم.

وتوافدت أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين والمصلين إلى الجامع الأزهر للمشاركة في الإفطار الجماعي وأداء صلاة المغرب، وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع لاستقبال الزائرين، وتقديم وجبات الإفطار للصائمين في ساحات الجامع.

ويحرص المسلمون في مختلف المحافظات على صيام يوم عرفة لما له من فضل عظيم ومكانة خاصة، باعتباره من أعظم أيام العام الهجري، بالتزامن مع تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة مواعيد أذان المغرب لتحديد توقيت الإفطار وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وفي محافظة القاهرة، يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:48 مساءً، بينما يأتي موعد الأذان في الإسكندرية عند الساعة 7:56 مساءً.

أما في الإسماعيلية، فيحين موعد صلاة المغرب في الساعة 7:45 مساءً، فيما يؤذن للمغرب في شرم الشيخ عند الساعة 7:31 مساءً.

وفي محافظة أسوان، يحل موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:29 مساءً.

وتختلف مواعيد أذان المغرب بين المحافظات نتيجة الفروق الجغرافية واتساع المسافات بين شمال وجنوب الجمهورية، وهو ما ينعكس على توقيت غروب الشمس من مدينة إلى أخرى.

