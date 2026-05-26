أصدر الفنان فضل شاكر بيانًا كشف فيه تفاصيل جديدة بشأن جلسات المحكمة العسكرية الخاصة بالقضية المرتبطة بأحداث عبرا، مؤكدًا أن عددًا من الضباط الأمنيين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، ونفى أي صلة مباشرة للفنان بتلك الأحداث.

وأوضح البيان أن المحكمة العسكرية استمعت خلال جلساتها الأخيرة إلى شهادات كل من العميد علي شحرور، رئيس مكتب مخابرات الجنوب، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي، إلى جانب العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب أمن صيدا، حيث استندت إفادتهم إلى تقارير وتحقيقات أمنية أُجريت قبل معركة عبرا وبعدها.

شهادة ثلاثة ضباط

وبحسب ما ورد في البيان، أكد الضباط الثلاثة أن فضل شاكر لم يشارك في معركة عبرا ولم يكن متواجدًا ضمن المواجهات، فيما أشار أحد الشهود إلى أن الفنان كان مختبئًا داخل مبنى المستقبل خلال فترة اندلاع الاشتباكات.

وأشار البيان إلى أن المحكمة لا تزال بانتظار التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية للفنان، والتي تعدها لجنة مختصة جرى تكليفها من قبل المحكمة العسكرية بناء على طلب وكيلة الدفاع، التي تقدمت بدورها بطلب مهلة للاستماع إلى شهود إضافيين من شأنهم، بحسب البيان، المساهمة في إيضاح ملابسات القضية.

وأكد المكتب الإعلامي أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة تم استدعاؤهم بقرار من المحكمة نفسها، فيما تتمسك هيئة الدفاع بحقها في تقديم مزيد من الشهادات والأدلة لدعم موقف الفنان القانوني.

واختتم البيان بالتشديد على أن القرار النهائي يبقى بيد المحكمة العسكرية، التي ستبني حكمها على مجمل الوقائع والشهادات والتقارير والمعطيات المتوافرة ضمن ملف القضية.

تأجيل محاكمة فضل شاكر

قررت المحكمة العسكرية في لبنان، في جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء في بيروت، تأجيل محاكمة المطرب اللبناني فضل شاكر إلى شهر يونيو المقبل.

وحددت المحكمة موعد الجلسة القادمة لمحاكمة فضل شاكر، إذ تقرر عقدها يوم 23 يونيو المقبل.

