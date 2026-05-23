الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

مصدر يكشف موقف فيستون مايلي الأخير مع بيراميدز الموسم المقبل

كتب : رمضان حسن

12:29 ص 23/05/2026
كشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز الموقف الأخير والنهائي لـ المهاجم فيستون مايلي الموسم المقبل.

أسباب رحيل فيستون مايلي عن بيراميدز

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الكونغولي ماييلي سيرحل عن الفريق بشكل رسمي ولن يتم تجديد عقده.

وأوضح ان أسباب عدم التجديد، هي؛ تمسك مايلي بالحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد نظير توقيع عقد جديد حين فاوضه النادي في يناير الماضي لتوقيع عقد جديد، بالإضافة إلى أن النادي يرى أن اللاعب تقدم في العمر والأنسب ألا يتم عدم تجديد عقده على أن يتم تعويضه بمهاجم إفريقي صغير في السن في الموسم المقبل.

كم عمر فيستون مايلي؟

يذكر أن مايلي مواليد 24 يونيو 1994، انضم إلى النادي السماوي عام 2023.

أستاذ موارد مائية: مصر تهدر 33% من إنتاج الطماطم والأقفاص تُرمى يوميًا
أستاذ موارد مائية: مصر تهدر 33% من إنتاج الطماطم والأقفاص تُرمى يوميًا
طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تطمئن المواطنين: أجواء ربيعية واستقرار الأحول
طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تطمئن المواطنين: أجواء ربيعية واستقرار الأحول
بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل
بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل
بالصور- عمرو دياب مع تركي آل الشيخ في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"
بالصور- عمرو دياب مع تركي آل الشيخ في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"
بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"
بعد بيان الداخلية.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ سيدة "إطعام الكلاب"

