مصدر في بيراميدز يكشف لمصراوي موقف إيفرتون دا سيلفا الموسم المقبل

كشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز الموقف الأخير والنهائي لـ المهاجم فيستون مايلي الموسم المقبل.

أسباب رحيل فيستون مايلي عن بيراميدز

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الكونغولي ماييلي سيرحل عن الفريق بشكل رسمي ولن يتم تجديد عقده.

وأوضح ان أسباب عدم التجديد، هي؛ تمسك مايلي بالحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد نظير توقيع عقد جديد حين فاوضه النادي في يناير الماضي لتوقيع عقد جديد، بالإضافة إلى أن النادي يرى أن اللاعب تقدم في العمر والأنسب ألا يتم عدم تجديد عقده على أن يتم تعويضه بمهاجم إفريقي صغير في السن في الموسم المقبل.

كم عمر فيستون مايلي؟

يذكر أن مايلي مواليد 24 يونيو 1994، انضم إلى النادي السماوي عام 2023.

