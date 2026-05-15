تتنوع مجالات عمل زوجات وصديقات نجوم كرة القدم بين الإعلام والموضة والتمثيل والعمل الخيري، حيث نجحن في بناء مسارات مهنية خاصة بعيدًا عن الملاعب، مع استمرار ارتباط أسمائهن بنجوم الساحرة المستديرة.

ويسلط "مصراوي"، الضوء حول أبرز مهن زوجات لاعبي ونجوم كرة القدم كالتالي:

يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو تعمل في مجال الموضة، كما تشارك زوجها في إدارة أكاديمية “The Maker”، وظهرت خلال السنوات الأخيرة في أكثر من نشاط مرتبط بالأزياء والتسويق.

ماجي صادق زوجة محمد صلاح درست في كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة الإسكندرية، وتشرف على المؤسسة الخيرية الخاصة بالنجم المصري، كما ساهمت في تأسيس مركز غسيل كلوي داخل قرية نجريج بمحافظة الغربية.

حنان المغربية زوجة محمد النني تعمل كصانعة محتوى وتقيم في الإمارات، وتمتلك علامة تجارية تحمل اسم “لمست مراكش”، وتهتم بعالم الأزياء والموضة.

سلمى الجابري زوجة أحمد رمضان “بيكهام” خريجة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، وتعمل في مجال الإعلانات وخاصة إعلانات التجميل، كما حصلت على لقب ملكة جمال مصر للسيدات عام 2023.

حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك تعمل في المجال الإعلامي، وتشارك في تقديم محتوى عبر راديو الزمالك.

لقاء الخميسي زوجة محمد عبدالمنصف حارس الزمالك السابق تُعد من أبرز الفنانات في مصر، حيث تعمل في التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

آنا ليفاندوفسكا زوجة روبرت ليفاندوفسكي تعمل كمدربة كاراتيه وخبيرة تغذية، وتملك نشاطًا واسعًا في مجالات اللياقة البدنية والصحة.

جورجينا رودريجيز شريكة كريستيانو رونالدو تعمل في عالم الموضة والأزياء، وتُعد من أشهر المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة كاربونيرو زوجة إيكر كاسياس السابقة تعمل كصحفية ومذيعة رياضية، وبرز اسمها لسنوات طويلة في الإعلام الإسباني.

زوجة حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك تعمل في المجال الإعلامي، وتشارك في تقديم محتوى عبر راديو الزمالك.