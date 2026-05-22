الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

29 30
17:00

الأهلي

"سمعنا يا عم الحدوتة".. عبد الله السعيد يحتفي بتتويج الزمالك بلقب الدوري

كتب : يوسف محمد

05:19 م 22/05/2026
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد (1) (1)
    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
    عبد الله السعيد

أعرب نجم نادي الزمالك عبد الله السعيد، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026 رفقة الفارس الأبيض.

ونجح الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، في استعادة لقب الدوري المصري بعد غيابه عن القلعة البيضاء منذ 3 سنوات، حيث كان آخر لقب توج به الأبيض في الدوري موسم 2021-2022.

تعليق عبدالله السعيد بعد تتويج الزمالك بالدوري المصري

وكتب السعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "موسم كامل مليء بالتعب، الضغوطات، التضحيات، المعارك الصامتة، لكن الأبطال يصنعون في اللحظات التي لا يراها أحد".

وأضاف: "قاتلنا كل يوم، وتجاوزنا كل الصعوبات، ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان واليوم تحول كل هذا التعب إلى مجد".

وتابع: "هذا اللقب يعني لى أكثر مما يمكن للكلمات أن تصفه، إلى جماهيرنا العظيم، شكرًا على كل لحظة، وكل صوت، وكل دعم وعلى ثقتكم بنا حتى النهاية".

واختتم السعيد: "هذا اللقب لكم أيضًا، سمعنا ياعم الحدوتة".

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

واختتم نادي الزمالك الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، وهو يحتل المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 56 نقطة جمعهم من 26 مباراة خاضها بالمسابقة.

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
