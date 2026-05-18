الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

"يتصرف بأنانية".. جيمي كاراجر يوجه انتقادات قوية لمحمد صلاح

كتب : يوسف محمد

09:58 م 18/05/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
    محمد صلاح (3)
    جيمي كاراجر
    جيمي كاراجر
    جيمي كاراجر (3)
    جيمي كاراجر (2)
    جيمي كاراجر (1)

وجه النجم الإنجليزي السابق جيمي كاراجر انتقادات قوية، لنجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، بسبب تصريحاته الأخيرة عقب هزيمة ليفربول أمام أستون فيلا.

وكان محمد صلاح، كتب رسالة عبر حسابه الشخصي، على فيس بوك خلال الأيام الماضية، انتقد فيها مستوى الفريق أمام أستون فيلا وطريقة لعبه في اللقاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تصريحات جيمي كاراجر تجاه محمد صلاح

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لست متفاجئا من تصريحات محمد صلاح، وكنت أعلم أن صلاح سيفجر مفاجأة قبل نهاية الموسم مثلما فعل رونالدو من قبل".

وأضاف: "وصفت صلاح قبل عامين بالأنانية، بسبب بعض التصريحات التي أدلى بها وهو ما ينطبق على تصريحاته الأخيرة، على ليفربول أن يكون التركيز على المباراة المقبلة لضمان التأهل لدوري الأبطال وليس التركيز على صلاح".

وتابع: "إذا كان أرني سلوت يرى أن مشاركة صلاح في المباراة المقبلة، سيكون في صالح الفريق عليه إشراكه، سلون ليس في وضع قوي داخل الريدز حاليا وهو ما ساعد صلاح على القيام بهذه التصريحات".

واختتم كاراجر تصريحاته: "محمد صلاح وضع أري سلوت في موقف حرج، لأنه يعلم أن الأخير مضطر لإشراكه في المباراة المقبلة لتوديعه من الجماهير، وإذا لم يفعل سلوت ذلك سيتلقى انتقادات قوية من الجماهير".

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وسيلاقي نادي ليفربول نظيره برينتفورد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

