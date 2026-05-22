كشف مصدر بمطلع بنادي بيراميدز، موقف لاعب الفريق، إيفرتون دا سيلفا، الموسم المقبل 2026-2027.

قال المصدر، إن النادي وصلته عروض للاعب من أندية في البرازيل والخليج لكن كان قرارنا بالإبقاء عليه في ظل القناعة بقدراته الفنية.

وأضاف، النادي على قناعة تامة أن الكرواتي يورتيتش المدير الفني للفريق تعامل مع اللاعب بطريقة سيئة ولم ينجح في تطويره فنيا ولم يصبر عليه وأبعده عن تشكيلة الفريق رغم إمكاناته الكبيرة

أنهى بيراميدز الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني، خلف نادي الزمالك البطل.

