تصوير- محمود بكار:

وصل الإعلامي الكبير مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs"

وظهر الجلاد بصحبة ابنته لميس التي خطفت الأنظار لحظة وصولها، إذ ارتدت بدلة سوداء كلاسيك عصرية، وزينتها بعقد وأقراط من الفصوص مما زاد من أناقة الإطلالة.

واعتمدت لميس الجلاد تسريحة الشعر المشدود للخلف مما أضفى جانب من البساطة والعصرية وأبرز جمال ملامحها.

حضور كبير لنجوم الفن والإعلام بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يشهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" المقام مساء اليوم الجمعة حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين وكان من أبرز الحضور النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب، الإعلامي عمرو أديب، الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كواليس العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

