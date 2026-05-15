تترقب جماهير الكرة المصرية بشكل عام ونادي ليفربول الإنجليزي بشكل خاص عودة النجم محمد صلاح للتشكيل الأساسي في صفوف الريدز الذي يواجه أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "فيلا بارك"، في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي

عودة محمد صلاح

وغاب محمد صلاح عن آخر مباراتين للريدز بسبب إصابة في الفخذ خلال مباراة كريستال بالاس ولم يتمكن من المشاركة في آخر مباراتين لفريق الريدز إذ فضّل الجهازين الفني والطبي إراحته تمامًا.

استون فيلا يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

وسيغادر محمد صلاح ليفربول بنهاية الموسم، بعدما فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة ، ويعد نادي أستون فيلا خصم الليلة من ضمن الراغبين في التعاقد مع محمد صلاح إذ انضم إلي عدد من الأندية الأوروبية والسعودية التي تسعي للظفر بخدماته مع نهاية الموسم الجاري حرًا.

