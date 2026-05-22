هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟

تحدث معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله مع الفريق، بعد التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك تعاقد مع معتمد جمال لقيادة الفريق بشكل مؤقت في منتصف الوسم، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وقاد معتمد جمال الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، قبل خسارة اللقب بالهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، لكنه توج بلقب الدوري المصري رقم 15 في تاريخ النادي.

مصير معتمد جمال

قال معتمد جمال، في تصريحات عبر أون سبورت: "لم يتم حسم مصيري مع الزمالك، لكني لا أستطيع التأخر عن النادي، هذا شرف لي، وأي مدرب يتمنى العمل في نادي الزمالك".

وأضاف: "فزنا ببطولة مهمة للغاية، وأعتبرها من أصعب البطولات التي دخلت خزائن النادي، وأهديها إلى روح محمد صبري".

