ظهر عدد من نجوم نادي الزمالك في التفاعل على المنشور الأخير للنجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

لاعبو الزمالك يتفاعلون مع منشور صلاح رغم انشغالهم بنهائي الكونفدرالية

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على إنستجرام عقب خسارة فريقه أمام أستون فيلا، وعلق عليها برسالة مؤثرة.

وشهد المنشور تفاعل عدد من لاعبي الزمالك، أبرزهم عمر جابر قائد الفريق، إلى جانب الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، قبل المواجهة الحاسمة أمام اتحاد العاصمةبـ نهائي الكونفدرالية

تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة بـ نهائي الكونفدرالية

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الزمالك تشكيله لمواجهة اتحاد العاصمة، وجاء كالتالي: مهدي سليمان- أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم- محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد- شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

