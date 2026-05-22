مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من محمود دونجا بعد إصابته القوية أمام غزل المحلة بالدوري

كتب : محمد الميموني

12:24 ص 22/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود دونجا (1)
  • عرض 6 صورة
    محمود دونجا (2)
  • عرض 6 صورة
    محمود دونجا (4)
  • عرض 6 صورة
    محمود دونجا (5)
  • عرض 6 صورة
    محمود دونجا (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق لاعب وسط الاتحاد السكندري محمود عبدالعاطى "دونجا" على إصابته أمام فريق غزل المحلة في الدوري المصري.

وكتب دونجا، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، مساء الخميس: "الحمد لله دائمًا
حابب أشكر من قلبي كل شخص سأل عليا، وكل رسالة وصلتلي، وكل حد كان موجود جنبي في الوقت الصعب ده والله محبتكم ودعمكم فرقوا معايا جدًا وخففوا عليا كتير".

وواصل دونجا: "شكرًا لأصحابي وأهلي والناس القريبة مني اللي ما سبونيش لحظة، وشكرًا لكل شخص دعا لي أو حاول يهون عليا بكلمة طيبة.

وأضاف دونجا: "الإصابة كانت صعبة، لكن وجودكم جنبي إداني قوة وطاقة إني أعدي الفترة دي بإيمان وصبر".

وأختتم : "قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله أرجع أقوى وأفضل من الأول وواثق إن القادم خير بفضل ربنا ثم دعمكم وحبكم الكبير".

اقرأ ايضَا:
أمير عزمي مجاهد يرحل عن تدريب أبو قير للأسمدة بعد التأهل للممتاز

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود دونجا الاتحاد السكندري غزل المحلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
الموضة

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية
شئون عربية و دولية

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
علاقات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية