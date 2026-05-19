فاز فريق غزل المحلة على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ11 من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

نتائج مباريات اليوم

بينما فاز فريق حرس الحدود على نظيره كهرباء الإسماعيلية في مجموعة الهبوط بالدوري بهدفين دون رد ثم فاز فريق طلائع الجيش على نظيره فريق فاركو بهدف دون رد.

وينفرد فريق وادي دجلة بجدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 49 نقطة بينما يحتل فريق زد المركز الثاني برصيد 47 نقطة .

جدول ترتيب مرحلة الهبوط بعد خسارة الاتحاد السكندري

1 - وادي دجلة 49 نقطة

2 - زد 47 نقطة

3 - البنك الأهلي 44 نقطة

4 - بتروجيت 42 نقطة

5 - الجونة 40 نقطة

6 - طلائع الجيش 37 نقطة

7 - فيوتشر 36 نقطة

8 - غزل المحلة 34 نقطة

9 - المقاولون العرب 34 نقطة

10 - الاتحاد السكندري 32 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 30 نقطة

12 - حرس الحدود 26 نقطة

13 - فاركو 22 نقطة

14 - الإسماعيلي 20 نقطة

