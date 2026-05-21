مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

11:23 م 21/05/2026 تعديل في 11:24 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال (2)
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (3)
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (4)
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    سمير طفل صحاب الارض و معتمد جمال
  • عرض 15 صورة
    معتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو
  • عرض 15 صورة
    الونش ومعتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن توقيع عقود جديدة للاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، رغم نجاحه في قيادة الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.


الزمالك يدرس موقف معتمد جمال من الاستمرار


وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن ملف المدير الفني لا يزال محل دراسة داخل القلعة البيضاء، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن استمرار معتمد جمال أو رحيله لم يتم حسمه حتى الآن.


وأشار إلى أن المدرب يحظى بدعم من عدد من رجال الأعمال المحبين للنادي، إلى جانب بعض أعضاء لجنة الاستثمار الذين يرون أن معتمد جمال نجح في تقديم موسم مميز ويستحق الحصول على فرصة جديدة بعد إعادة لقب الدوري إلى الزمالك.


وأضاف أن مسؤولي إدارة الكرة بالنادي يواصلون دراسة جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالموسم المقبل، قبل الإعلان بشكل رسمي عن القرار النهائي الخاص بالجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

إقرأ أيضاً:

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
علاقات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
أخبار المحافظات

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
الموضة

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
حوادث وقضايا

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية