أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن توقيع عقود جديدة للاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، رغم نجاحه في قيادة الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.



الزمالك يدرس موقف معتمد جمال من الاستمرار



وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن ملف المدير الفني لا يزال محل دراسة داخل القلعة البيضاء، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن استمرار معتمد جمال أو رحيله لم يتم حسمه حتى الآن.



وأشار إلى أن المدرب يحظى بدعم من عدد من رجال الأعمال المحبين للنادي، إلى جانب بعض أعضاء لجنة الاستثمار الذين يرون أن معتمد جمال نجح في تقديم موسم مميز ويستحق الحصول على فرصة جديدة بعد إعادة لقب الدوري إلى الزمالك.



وأضاف أن مسؤولي إدارة الكرة بالنادي يواصلون دراسة جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالموسم المقبل، قبل الإعلان بشكل رسمي عن القرار النهائي الخاص بالجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

